«Селтик» уверенно обыграл «Линфилд» в товарищеском матче

Лондон, , 20:51 — REGNUM 14 июля на стадионе «Виндзор Парк» был разыгран товарищеский матч между командами «Линфилд» и «Селтик». Матч завершился со счетом 0:2 в пользу шотландцев.

На 17-й минуте английский вингер Скотт Синклер открыл счет ударом головы после подачи с правого фланга — 0:1.

Через 6 минут атакующий полузащитник сборной Автралии Том Рогич удвоил преимущество гостей мощным ударом в ближний угол после прострела с углового — 0:2.

Статистика матча («Линфилд"/"Селтик»)

Удары 2/28

Удары в створ 0/14

Владение 41%/59%

Фолы 7/14

Составы на матч:

«Линфилд»: Кэролл, Стаффорд, Хоугей, Кларке, Лоури, Касемент, Мулгрю, Гарретт, Куинн, Ватервот, Смит.

«Селтик»: Гордон, Шимунович, Лустиг, Святченко, Тирни, Браун, Синклер, Рогич, Форрест, Гриффитс.

Главный арбитр матча: Алехандро Эрнандес.

Голы: Синклер 17 — 0:1, Рогич 23 — 0:2.