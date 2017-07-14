«Селтик» уверенно обыграл «Линфилд» в товарищеском матче

Лондон, 14 июля 2017, 20:51 — REGNUM 14 июля на стадионе «Виндзор Парк» был разыгран товарищеский матч между командами «Линфилд» и «Селтик». Матч завершился со счетом 0:2 в пользу шотландцев.
На 17-й минуте английский вингер Скотт Синклер открыл счет ударом головы после подачи с правого фланга — 0:1.
Через 6 минут атакующий полузащитник сборной Автралии Том Рогич удвоил преимущество гостей мощным ударом в ближний угол после прострела с углового — 0:2.
Статистика матча («Линфилд"/"Селтик»)
Удары 2/28
Удары в створ 0/14
Владение 41%/59%
Фолы 7/14
Составы на матч:
«Линфилд»: Кэролл, Стаффорд, Хоугей, Кларке, Лоури, Касемент, Мулгрю, Гарретт, Куинн, Ватервот, Смит.
«Селтик»: Гордон, Шимунович, Лустиг, Святченко, Тирни, Браун, Синклер, Рогич, Форрест, Гриффитс.
Главный арбитр матча: Алехандро Эрнандес.
Голы: Синклер 17 — 0:1, Рогич 23 — 0:2.