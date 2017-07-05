Среда, 5 Июля 2017 года
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В РФ готовы провести свои Паралимпийские игры в случае недопуска сборной

Спорт

Зимние Паралимпийские игры-2018 пройдут в южнокорейском городе Пхенчхан с 9 по 18 марта 2018 года

В РФ готовы провести свои Паралимпийские игры в случае недопуска сборной
Иллюстрация: Government.ru
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Москва, 5 июля 2017, 14:05 — REGNUM  В случае, если российская паралимпийская сборная не будет допущена к Паралимпиаде-2018, РФ проведет Игры в Ханты-Мансийске. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля, об этом заявил замглавы правительства РФ Виталий Мутко, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме.

«Готовы, если мы не получим допуск на игры паралимпийские, хотя сложно себе это представить, то мы запланировали и в марте проведем всероссийские игры по этим видам спорта в Ханты-Мансийске. Мы запланировали и поощрение этих спортсменов и все сделаем на самом высоком уровне», — сказал Мутко.

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Олимпийские игры