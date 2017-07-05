Мутко не видит перспектив преследования западных СМИ по Кубку Конфедераций

Москва, , 13:53 — REGNUM В РФ отслеживали манеру освещения рядом западных СМИ Кубка Конфедераций, однако в правительстве не видят перспектив в судебном преследовании журналистов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля, об том заявил замглавы правительства РФ Виталий Мутко, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

«Бесперспективно», — заявил Мутко, отвечая на вопрос о возможном судебном преследовании журналистов, предвзято освещавших Кубок Конфедераций. «Они же очень грамотно все подают, вы не найдете предмета преследования», — сказал он.

«Мы все знали, мы все то контролировали, мониторили и все это видели. Мы видели, какие группы, кто сюда приехал, специальные бригады телевизионные, цели их, кого они выбирали, все это понятно было. Но мы исходили из того, что нужно делать свое дело: честно, качественно, ничего не ретушируя, все как есть, оно само выстрелит», — сказал замглавы правительства.