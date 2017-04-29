В женской гандбольной Суперлиге сыграны первые полуфинальные матчи
«Ростов-Дон» и тольяттинская «Лада» сделали первый шаг навстречу друг другу, обыграв в гостях «Кубань» и звенигордскую «Звезду»
Краснодар, 29 апреля 2017, 16:27 — REGNUM 28 апреля в женской гандбольной Суперлиги прошли первые матчи полуфинальных серий.
- «Кубань» (Краснодар) — «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) 24:31 (12:14 12:17)
- «Звезда» (Звенигород) — «Лада» (Тольятти) 28:38 (14:21 14:17)
Полуфинальные серии продолжатся в Ростове-на-Дону и Тольятти играми, которые пройдут 1 мая.
Положение команд на этапе полуфиналов в розыгрыше женской гандбольной Суперлиги можно посмотреть здесь.
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