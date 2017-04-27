Названы претенденты на звание лучшего тренера чемпионата Франции

Париж, , 14:31 — REGNUM Стали известны имена тренеров-претендентов на звание лучшего тренера чемпионата Франции сезона-2016/17 по версии национального союза профессиональных футболистов Франции (UNFP).

В списке претендентов значатся главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери, главный тренер «Монако» Леонардо Жардим, наставник «Ниццы» Люсьен Фавр и наставник «Бордо» Жослен Гурвеннек.

Победитель будет объявлен в конце сезона на специальной церемонии.

Напоминаем, что на данный момент «Монако» является лидером чемпионата Франции. Он имеет равное количество очков с идущим вторым «ПСЖ», но опережает его по дополнительным показателям. Замыкает тройку «Ницца».

В недавнем матче Кубка Франции «ПСЖ» разгромил «Монако» со счетом 5:0.