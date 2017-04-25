Форвард «Торино» о сумме отступных в 100 млн евро: «Не влияет на меня»

Рим, , 11:56 — REGNUM На игру нападающего итальянского клуба «Торино» Андреа Белотти не влияет сума отступных, прописанная в его контракте. Об этом, как передает Sportbox.RU, сообщил сам футболист.

«Сумма отступных в 100 млн евро никак не влияет на меня, — сказал Белотти. — Трансферный рынок дает завышенные цены, стоимость игроков сильно возросла».

Напомним, что форвард «Торино» Андреа Белотти забил в текущем чемпионате Италии 25 мячей в 30 играх.

После тридцати трех матчей в чемпионате Италии «Торино» пока занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 48 очков.

Читайте также: «Интер» сыграл вничью с «Торино»

Читайте также: «Лацио» переиграл «Торино» в матче чемпионата Италии