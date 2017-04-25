Форвард «Торино» о сумме отступных в 100 млн евро: «Не влияет на меня»
Нападающий «Торино» Андреа Белотти забил в текущем чемпионате Италии 25 мячей в 30 играх
Рим, 25 апреля 2017, 11:56 — REGNUM На игру нападающего итальянского клуба «Торино» Андреа Белотти не влияет сума отступных, прописанная в его контракте. Об этом, как передает Sportbox.RU, сообщил сам футболист.
«Сумма отступных в 100 млн евро никак не влияет на меня, — сказал Белотти. — Трансферный рынок дает завышенные цены, стоимость игроков сильно возросла».
Напомним, что форвард «Торино» Андреа Белотти забил в текущем чемпионате Италии 25 мячей в 30 играх.
После тридцати трех матчей в чемпионате Италии «Торино» пока занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 48 очков.
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