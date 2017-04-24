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«Ростов» — «Спартак»: «Боевая, содержательная и результативная игра»

Спорт

Главный тренер жёлто-синих прокомментировал разгромную победу над лидером российского чемпионата

«Ростов» — «Спартак»
Иллюстрация: Fc-rostov.ru
«Ростов» — «Спартак»

Ростов-на-Дону, 24 апреля 2017, 08:24 — REGNUM  

Футбольный клуб «Ростов» в матче 24-го тура РФПЛ с лидером российского чемпионата показал содержательную, боевую и результативную игру. Так прокомментировал разгром столичного «Спартака» со счётом 0:3 главный тренер жёлто-синих Иван Данильянц, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского клуба.

По словам наставника, в победу футбольная дружина воплотила поддержку болельщиков.

Напомним, на матч со «Спартаком» билеты были распроданы в течение нескольких часов. Игра состоялась при полном аншлаге.

«Они ждали этой победы, и она случилась. Нам было важно держать игру под своим контролем. Преимущество «Спартака» было связано с тем, что они очень хотели победить. После этой короткой фазы нам удалось направить игру в нужное русло и сделать так, чтобы соперник не показал чемпионскую игру», — отметил Данильянц.

Теперь «Ростов» занимает пятую строчку в турнирной таблице, заработав 36 очков. Девять игр донская дружина выиграла, девять были проведены с ничейным счетом, в шести матчах итоговый результат на табло был не в пользу ростовчан. До конца недели желто-синим предстоит сыграть на домашней арене «Олимп-2» с «Уфой» и пермским «Амкаром».

Как уже сообщало ИА REGNUM, начиная с сезона-2018/19, в еврокубках УЕФА примут участие российские команды, занявшие по итогам текущего сезона первые шесть мест в РФПЛ.

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Читайте ранее в этом сюжете: «Ростов» встретится со «Спартаком» при полном аншлаге: билеты распроданы

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