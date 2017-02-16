Именем альпинистки Лейлы Албогачиевой в Ингушетии назовут спортшколу

Магас, , 18:39 — REGNUM Альпинистской школе, которая будет построена в Джейрахском районе Ингушетии, присвоят имя Лейлы Албогачиевой. Также ее именем назовут физкультурно-оздоровительный комплекс в селении Али-Юрт. Об этом сообщил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

15 февраля Лейла Албогачиева отметила бы свой 49-й день рождения. Два года назад альпинистки не стало — при восхождении на Эльбрус она погибла. «Мы должны гордиться тем, что у нас были и есть такие люди, как Лейла Албогачиева, — написал Евкуров на своей странице в Instagram. — Лейла была патриоткой своей страны и своей малой родины — Ингушетии. Ко всем своим достижениям она стремилась ради одной цели — прославить свою маленькую республику».

Напомним, известная альпинистка из Ингушетии Лейла Албогачиева пропала 22 сентября 2014 года в ходе своего 13-го восхождения на гору Эльбрус. Свое первое восхождение спортсменка совершила на гору Эльбрус в 1998 году в возрасте 30 лет. За свою карьеру она дважды поднялась на Эверест, побывала на Аконкагуа и Килиманджаро в Южной Америке и Африке, 12 раз поднималась на Эльбрус.

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