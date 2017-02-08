Юристы нашли в ФИФА новые случаи коррупции чиновников — СМИ

Ррезультаты расследования могут привести к новым обвинениям чиновников ФИФА от властей США и Швейцарии. Итоговый отчет будет представлен в течение февраля

Берн, , 12:16 — REGNUM В результате внутреннего расследования в Международной федерации футбола выявлены новые случаи коррупции, они касаются коммерческих контрактов и взяток чиновникам, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Подробности новых коррупционных случаев не сообщаются. Известно, что результаты расследования могут привести к новым обвинениям чиновников ФИФА от властей США и Швейцарии. Итоговый отчет будет представлен в течение февраля.

Издание уточняет, что ФИФА заплатила юридической фирме, которая провела расследование, $30 млн — такой счет выставила компания Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP. Юристы компании выявили случае коррупции более чем за двадцать лет.

Как сообщало ИА REGNUM, Международную федерацию футбола в 2015 году сотрясла череда коррупционных скандалов. В мае в Цюрихе был арестован ряд высокопоставленных чиновников ФИФА. В декабре того же года прошла новая волна арестов по запросу властей США.

На сегодняшний день фигурантами дела являются более 40 человек, в том числе восемь бывших высокопоставленных функционеров. Речь идёт о коррупционных сделках вокруг заявок на чемпионаты мира и продаж прав на трансляции, мошенничестве, отмывании средств и других преступлениях.

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