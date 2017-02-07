Вратарь испанской команды забил гол с 80 метров — видео

На кадрах видно, что вратарь «Посуэло-де-Аларкон» после небольшого разбега забивает гол команде-сопернику, не покидая пределов штрафной площади

Мадрид, , 14:20 — REGNUM Футбольному вратарю по имени Сальва, выступающему за клуб «Посуэло-де-Аларкон», удалось с 80 метров поразить ворота команды «Вильянуэво-дель-Пардильо» в матче четвертого дивизиона чемпионата Испании. Видеозапись довольно курьезного момента появилась на портале YouTube.

На кадрах видно, что вратарь «Посуэло-де-Аларкон» после небольшого разбега забивает гол команде-сопернику, не покидая пределов штрафной площади.

Отметим, что гол Сальвы стал единственным в матче.