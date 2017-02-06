Камерун одержал волевую победу над Египтом в финале Кубка Африканских Наций

Поздравляем сборную Камеруна с победой на Кубке Африканских Наций!

Яунде, , 23:55 — REGNUM 5 февраля на стадионе «Стад д’Ангондже» был разыгран финал Кубка Африканских Наций между командами «Египет» и «Камерун». Матч завершился со счетом 1:2 в пользу камерунцев.

На 22-й минуте полузащитник сборной Египта Эльнени открыл счет в матче мощнейшим ударом в ближний угол ворот — 1:0.

Во втором тайме Николя Н’Кулу сравнял счет в матче ударом головы после кросса с левого фланга — 1:1.

В самой концовке матча форвард сборной Камеруна Абубакар вырвал победу для своей команды — 1:2.

Поздравляем сборную Камеруна с победой на Кубке Африканских Наций!

Составы на матч:

«Египет»: Эль-Хадари, Хегази, Габр, Хассан, Эль-Мухамади, Эль-Саид, Фатхи, Эльнени, Хамед, Варда, Салах.

«Камерун»: Ондоа, Тейку, Нгадеу, Фаи, Ойонго, Сутчин-Джюм, Тамбе, Зуа, Бассогог, Сиани, Муканджо.

Голы: Эльнени 22 — 1:0, Н’Кулу 59 — 1:1, Абубакар 89 — 1:2.