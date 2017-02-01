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Новая жизнь гребного канала «Дон»: кузницу спортивных кадров модернизируют

Спорт
Объект был закрыт на ремонт в июле 2016 года
Академическая гребля
Иллюстрация: Rowingrussia.ru
Академическая гребля

Ростов-на-Дону, 1 февраля 2017, 12:15 — REGNUM  

Гребной канал «Дон» в Ростове-на-Дону постепенно преображается. Закрытая в июле 2016 года кузница спортивных кадров будет реконструирована и займет центральное место в спортивном кластере. В частности, будет модернизирован роллердром и капитально отремонтирована трибуна в районе финишной вышки. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 1 февраля.

Уточняется, что продолжить тренировочный процесс гребцы смогут уже в текущем году, если позволит декабрьская погода. К этому времени вдоль всей дистанции будут установлены судейские вышки, появится судейский городок, оборудованный по последнему слову техники. Также будет восстановлена беговая дорожка длиной 1850 метров, обустроена дорога для проезда машин. Также в планах строительство велотрассы.

Реконструкция гребного канала пройдет в несколько этапов. Общая стоимость первого этапа — 690 млн рублей. Часть денег уже освоена.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2016 года на сайте госзакупок появился конкурс на проведение работ. Было обозначено, что 666 млн рублей на эти цели будут выделены из городской казны. Средства рассчитаны на очистку акватории, дноуглубление, инженерную подготовку территории с элементами берегоукрепления.

Напомним, гребной канал «Дон» был построен в 1968 году, и с этого момента капремонт на объекте не проводился. Многие воспитанники кузницы спортивных кадров достойно защищают российский триколор на соревнованиях международного уровня. Так, в современной истории «золотым» для донских гребцов стал олимпийский 2004 год, когда из Афин Николай Спинев и Сергей Федоровцев привезли награды высшего достоинства. В классе судов «четверка парная» среди мужчин вместе с двумя напарниками они оказались сильнее всех на планете.

Читайте ранее в этом сюжете: Гребной канал «Дон» обойдется властям в «дьявольскую» сумму – 666 млн руб

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