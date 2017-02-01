НБА: Мозгов помог «Лейкерс» переиграть «Денвер»
Лос-Анджелес, США, 1 февраля 2017, 09:53 — REGNUM В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) представители «Лос-Анджелес Лейкерс» на своем паркете переиграли «Денвер Наггетс». Встреча, прошедшая 31 января в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 120:116.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Наггетс» Уилсон Чандлер, набравший 26 очков. В составе победителей выделялся Ник Янг (23 очка)
Отметим, что баскетболист сборной России Тимофей Мозгов, выступающий за «Лейкерс», набрал в этом матче 12 очков и сделал 6 подборов.
Регулярный чемпионат НБА.
«Лос-Анджелес Лейкерс» (Лос-Анджелес) — «Денвер Наггетс» (Денвер) — 120:116 (30:30, 24:29, 27:17, 39:40).
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