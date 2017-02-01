Среда, 01 Февраля 2017 года
11:02:18 МСК

НБА: Мозгов помог «Лейкерс» переиграть «Денвер»

Спорт
«Лос-Анджелес Лейкерс» (Лос-Анджелес) — «Денвер Наггетс» (Денвер) — 120:116 (30:30, 24:29, 27:17, 39:40)

Лос-Анджелес, США, 1 февраля 2017, 09:53 — REGNUM  В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) представители «Лос-Анджелес Лейкерс» на своем паркете переиграли «Денвер Наггетс». Встреча, прошедшая 31 января в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 120:116.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Наггетс» Уилсон Чандлер, набравший 26 очков. В составе победителей выделялся Ник Янг (23 очка)

Отметим, что баскетболист сборной России Тимофей Мозгов, выступающий за «Лейкерс», набрал в этом матче 12 очков и сделал 6 подборов.

Регулярный чемпионат НБА.

«Лос-Анджелес Лейкерс» (Лос-Анджелес) — «Денвер Наггетс» (Денвер) — 120:116 (30:30, 24:29, 27:17, 39:40).

Читайте также: Мозгов помог «Лейкерс» переиграть «Бруклин Нетс»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Баскетбол
Главное сегодня
NB!
01.02.17
«Мир не должен медлить с приказом прекратить огонь по Донбассу»
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMПродать Украину или объявить банкротом — вот в чем вопрос: обзор экономики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
01.02.17
МВФ советует Киеву поднять пенсионный возраст на Украине
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
01.02.17
Две трети граждан РФ считают, что кризис в стране надолго
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
NB!
01.02.17
Валерий РокотовКто снял «лучший фильм нашей жизни»
Лос-АнджелесСША Первый век Голливуда Культура
NB!
01.02.17
Максим ИсаевWiB: На пути сотрудничества США и России находится два препятствия
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
01.02.17
Александр БеловПочему Россия может и не пойти на сделку с Трампом – NI
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
01.02.17
«У рубля не осталось драйверов для укрепления»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
01.02.17
«Нефть сдерживает падение»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
01.02.17
Обама не торопится возвращаться с отдыха на Виргинских островах – TMZ
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
01.02.17
В распоряжении WikiLeaks — более тысячи документов по Марин Ле Пен
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
01.02.17
Китай готовится к возможному военному конфликту с США — SCMP
ПекинКитай Китайско-американские отношения Политика
NB!
01.02.17
СМИ: Анатолий Сердюков может стать заместителем главы «Ростеха»
МоскваРоссия Отставки и назначения Экономика
NB!
01.02.17
Дональд Трамп выдвинул кандидата на пост верховного судьи США
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
01.02.17
Доллар падает и падает
Нью-ЙоркСША Курсы валют Экономика
NB!
01.02.17
Генсек ООН «раскритиковал» Трампа
Нью-ЙоркСША Организация Объединённых Наций Политика
NB!
01.02.17
Политкорректный Байден призывал к эскалации на юго-востоке Украины?
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
Independent: «Россия активизируется в Арктике»
ЛондонВеликобритания Борьба за Арктику Политика
NB!
01.02.17
В России проиндексированы пенсии и пособия
МоскваРоссия Правительство России Общество
NB!
31.01.17
Дан ДунгачиуЧто передал Румынии Путин через Додона?
БухарестРумыния Внешняя политика Румынии Политика
NB!
31.01.17
Президент Грузии: Новый договор с «Газпромом» хуже старого
ТбилисиГрузия Газоснабжение стран ближнего зарубежья Экономика
NB!
31.01.17
Эквадор: «Голосуем за того, кто похож на Киркорова»!
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Политика
ещё главное