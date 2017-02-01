НБА: Мозгов помог «Лейкерс» переиграть «Денвер» Спорт «Лос-Анджелес Лейкерс» (Лос-Анджелес) — «Денвер Наггетс» (Денвер) — 120:116 (30:30, 24:29, 27:17, 39:40)

Лос-Анджелес, США, , 09:53 — REGNUM В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) представители «Лос-Анджелес Лейкерс» на своем паркете переиграли «Денвер Наггетс». Встреча, прошедшая 31 января в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 120:116. Самым результативным игроком встречи стал защитник «Наггетс» Уилсон Чандлер, набравший 26 очков. В составе победителей выделялся Ник Янг (23 очка) Отметим, что баскетболист сборной России Тимофей Мозгов, выступающий за «Лейкерс», набрал в этом матче 12 очков и сделал 6 подборов. Регулярный чемпионат НБА. «Лос-Анджелес Лейкерс» (Лос-Анджелес) — «Денвер Наггетс» (Денвер) — 120:116 (30:30, 24:29, 27:17, 39:40). Читайте также: Мозгов помог «Лейкерс» переиграть «Бруклин Нетс»

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