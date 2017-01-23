Басманный суд Москвы арестовал подмосковный дом информатора WADA Родченкова
Москва, 23 января 2017, 17:05 — REGNUM Басманный суд Москвы наложил арест на дом бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который сбежал в США. Об этом сегодня, 23 января, заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Она сообщила, что Басманный суд Москвы повторно арестовал двухэтажный загородный дом бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
«Суд наложил арест на двухэтажный жилой дом Родченкова в Московской области. В то же время суд отказался арестовать земельный участок, который принадлежал Родченкову», — сказала Царева.
Напомним, Родченков сбежал в США и стал распространять клеветническую информацию о том, что в России существует «государственная допинговая программа». При этом, судя по высказываниям Родченкова, он был одним из ключевых элементов этой программы.