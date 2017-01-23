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Басманный суд Москвы арестовал подмосковный дом информатора WADA Родченкова

Спорт
Сам бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории скрывается в США

Москва, 23 января 2017, 17:05 — REGNUM  Басманный суд Москвы наложил арест на дом бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который сбежал в США. Об этом сегодня, 23 января, заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Она сообщила, что Басманный суд Москвы повторно арестовал двухэтажный загородный дом бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

«Суд наложил арест на двухэтажный жилой дом Родченкова в Московской области. В то же время суд отказался арестовать земельный участок, который принадлежал Родченкову», — сказала Царева.

Напомним, Родченков сбежал в США и стал распространять клеветническую информацию о том, что в России существует «государственная допинговая программа». При этом, судя по высказываниям Родченкова, он был одним из ключевых элементов этой программы.

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