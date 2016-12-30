Российский шахматист Сергей Карякин победил на чемпионате мира по блицу
Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен занял второе место
Доха, 30 Декабря 2016, 19:43 — REGNUM Российский гроссмейстер Сергей Карякин выиграл шахматный чемпионат мира по блицу, сообщает RT.
В решающей игре Карякин обыграл грузинского шахматиста Баадура Джобава, а Магнус Карлсен закончил вничью встречу с венгерским гроссмейстером Петером Леко.
Карякин и Карлсен набрали по 16,5 очка, однако Сергей Карякин добился более высоких дополнительных показателей.
Третье место чемпионата завоевал ещё один российский шахматист Даниил Дубов с показатем 14,5 очка.
Читайте ранее в этом сюжете: Карякин обыграл Карлсена на шахматном чемпионате мира по блицу
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