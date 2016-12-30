Российский шахматист Сергей Карякин победил на чемпионате мира по блицу

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен занял второе место

Доха, , 19:43 — REGNUM Российский гроссмейстер Сергей Карякин выиграл шахматный чемпионат мира по блицу, сообщает RT.

В решающей игре Карякин обыграл грузинского шахматиста Баадура Джобава, а Магнус Карлсен закончил вничью встречу с венгерским гроссмейстером Петером Леко.

Карякин и Карлсен набрали по 16,5 очка, однако Сергей Карякин добился более высоких дополнительных показателей.

Третье место чемпионата завоевал ещё один российский шахматист Даниил Дубов с показатем 14,5 очка.

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