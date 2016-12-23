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ООН признала Игры кочевников инструментом межкультурного диалога

Спорт
По мнению членов Генассамблеи ООН, это крупномасштабное спортивное мероприятие благотворно влияет на взаимоотношения между народами мира

Бишкек, 23 Декабря 2016, 12:20 — REGNUM  Генеральная ассамблея ООН признает вклад Всемирных игр кочевников в межкультурный и межрелигиозный диалог. Соответствующий документ был принят накануне, 22 декабря, в ходе 67-й пленарной сессии этой международной организации, сообщило ИА «K-news» со ссылкой на МИД республики.

«Эта резолюция свидетельствует о всеобщей поддержке государств-членов Организации объединенных наций мероприятий, направленных на повышение взаимного уважения и многообразия, и, таким образом, создания атмосферы, содействующей миру и взаимопонимания на глобальном, региональном и местном уровнях», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Министерство иностранных дел отметило, что теперь можно с уверенностью констатировать, что созданные в Киргизии Всемирные игры кочевников получили международное признание.

«Это уже второй документ ООН, признающий вклад Игр кочевников в межкультурный диалог. Ранее Всемирные игры кочевников были включены в итоговую декларацию 7-го глобального форума Альянса цивилизаций ООН, проходившего в апреле 2016 года в городе Баку в Азербайджане», — цитирует пресс-службу МИД «Вечерний Бишкек».

ИА REGNUM напоминает, что Всемирные игры кочевников — это учрежденное властями Киргизии масштабное спортивное мероприятие — аналог Олимпиады и Паралимпиады, основной целью которого является популяризация национальных игр кочевых народов, населяющих территорию современной Средней Азии.

Первые Игры кочевников состоялись в сентябре 2014 года на побережье озера Иссык-Куль. Вторые также прошли в Иссык-Кульской области Киргизии в период с 3 по 8 сентября 2016 года, участие в них приняли атлеты из 56 стран мира.

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