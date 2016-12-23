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Союз биатлонистов России не будет проводить этап Кубка мира в Тюмени

Спорт
Давление на российский спорт нарастает
Биатлон Биатлон

Москва, 22 Декабря 2016, 21:31 — REGNUM  Союз биатлонистов России (СБР) принял решение отказаться от проведения этапа Кубка мира в Тюмени. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Сообщается, что СБР проинформировал IBU о том, что возвращает право на проведение в 2017 году юношеского и молодежного чемпионатов мира в городе Остров, а также этапа Кубка мира в Тюмени.

«Новые места проведения данных мероприятий будут утверждены позднее», — сказано в заявлении IBU.

Напомним, этап Кубка мира по биатлону должен был пройти в Тюмени с 9 по 12 марта 2017 года.

После публикации второй части доклада Независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в России, IBU начала расследования в отношении почти 30 российских спортсменов, еще двое отстранены от соревнований. Все подозреваемые спортсмены временно дисквалифицированы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия уже лишилась права проведения чемпионата мира по бобслею и скелетону 2017 года, который из Сочи перенес в немецкий Кенигзее.

Читайте развитие сюжета: IBU начал расследование в отношении СБР и 29 российских биатлонистов

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