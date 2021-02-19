Набережные Челны, Татария, , 10:57 — REGNUM За 12 месяцев 2020 года в Набережных Челнах произошло 491 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими, погибло 16 человек, ранения различной степени тяжести получили 595 человек. Итоги работы за прошлый год подвел начальник отдела ГИБДД УВД по городу Набережные Челны Радий Кадиков.

Основной проблемой, по словам спикера, является профилактика ДТП по вине водителей в состоянии опьянения. Так, по этой причине в 2020 году произошло 46 ДТП, при которых погибли два челова, ранено 66. Порядка 1 572 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения пресечено сотрудниками ГИБДД, при этом 160 водителей привлечены к уголовной ответственности за повторное управление в состоянии опьянения.

За неполные два месяца текущего года в городе по вине нетрезвых водителей зарегистрировано 5 ДТП, пострадали 10 человек. Пресечено 202 факта управления в состоянии опьянения и 30 водителей остановлены за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, уточнил Кадиков.

В мессенджере Telegram создан специальный чат «Нетрезвые водители Набережных Челнов!», где любой человек, в том числе анонимно, может оставить информацию о фактах управления автомобилем водителями с признаками опьянения. С помощью появившихся сведений уже задержали несколько водителей, которые управляли машиной в нетрезвом состоянии, добавил начальник отдела.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Татарии Рустам Минниханов жестко высказался о водителях, которые позволяют себе сесть за руль пьяными. По его мнению, они являются преступниками и должны сразу лишаться прав.

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