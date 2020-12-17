Казань, , 08:21 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов жестко высказался о водителях, которые позволяют себе сесть за руль пьяными. По его мнению, они являются преступниками и должны сразу лишаться прав.

Только за 11 месяцев текущего года в дорожно-транспортных происшествиях скончались более 200 человек, каждый четвертый из которых погиб по вине пьяных водителей. Об этом сообщил глава МВД по РТ Артем Хохорин. Исходя из этих сведений, глава республики предложил ужесточить наказания для пьяных водителей.

Как только человек пьяным сел за руль, он становится преступником, поэтому необходимо пресекать это. «Пьяных водителей жалеть нельзя, у них надо сразу отбирать права», — подчеркнул Рустам Минниханов.

ИА REGNUM напоминает, в конце мая водитель, сбивший инспектора ДПС и скрывшийся с места ДТП был задержан сотрудниками полиции в Казани. Личность водителя была установлена, им оказался 33-летний житель Новошешминского муниципального района Татарии. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови у задержанного.

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