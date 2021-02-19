Нальчик, , 09:35 — REGNUM В Кабардино-Балкарии открыто отделение забора плазмы у лиц, переболевших COVID-19. Теперь все желающие помочь в лечении пациентов с коронавирусом из числа тех, кто уже выздоровел после перенесенного заболевания, могут сдать плазму, придя на станцию переливания крови, сообщили в пресс-службе главы республики.

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Для забора плазмы минздрав региона закупил необходимое оборудование стоимостью 30 млн рублей. Уже имеются первые доноры — их 17 человек. В общей сложности сформирован запас из 32 доз плазмы, которую будут применять для оказания помощи в лечении пациентов с коронавирусом.

Как отметила руководитель станции переливания крови Дина Узденова, стать донором может не каждый желающий. Для сдачи плазмы необходимо пройти обследование крови. При этом возраст доноров должен составлять от 18 до 55 лет, добровольцы должны иметь высокий титр специфических антител изотипов IgG после перенесенного заболевания COVID-19.