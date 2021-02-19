Кунсан, Южная Корея, , 09:13 — REGNUM Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин посетил 18 февраля завод по производству специальных шприцев для вакцинации от COVID-19, расположенный в городе Кунсан провинции Чолла-Пукто. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации президента.

Цель визита — поощрить сотрудников компании за помощь в преодолении пандемии, а также проверить этап производства.

Известно, что Мун Чжэ Ина сопровождали министр малого, среднего и венчурного бизнеса Квон Чхиль Сын и глава Корейского управления по контролю качества продуктов и лекарств Ким Ган Нип, а также представители компаний — производителей шприцев.

Глава государства осмотрел предприятие, а также встретился с представителями компании. Президент отметил достижения малых и средних предприятий страны, вносящих вклад в борьбу с пандемией, пообещав им дальнейшую поддержку.