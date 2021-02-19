Черкесск, , 09:03 — REGNUM В Карачаево-Черкесии пополнились запасы вакцины от коронавируса. На днях в регион поступило еще 1100 доз вакцины «Спутник V», сообщили 19 февраля в пресс-службе минздрава субъекта, уточнив, что после маркировки вакцина будет распределена по пунктам вакцинации.

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Ранее сообщалось, что в 2021 году Карачаево-Черкесия получит 17 тыс. доз вакцины от коронавируса. Для проведения прививочной кампании в регионе открыты 13 пунктов вакцинации во всех городах и районах республики.

По данным минздрава на 18 февраля, число привитых в Карачаево-Черкесии составляет 5325 человек. Больная часть из них — граждане в возрасте старше 60 лет и лица, имеющие хронические заболевания.

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