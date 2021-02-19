Биробиджан, , 06:11 — REGNUM В Еврейской АО за последние 24 часа от COVID-19 скончался ещё один пациент (сутками ранее — двое). За весь период пандемии в области умерли 118 носителей коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За последние сутки в ЕАО выявили ещё четыре новых случая заражения коронавирусом (днём ранее — пять). За всё время инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 4290 человек. Полностью справились с болезнью 4088 жителей области, из них выписались за последние сутки семь человек.

В ковидном госпитале лечится 31 пациент. В стационарах коечный фонд заполнен на 35,2%. Ещё 53 носителя коронавируса проходят лечение на дому.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кремле не имеют информации относительно дефицита вакцины от COVID-19 в стране. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не располагаем информацией о том, что где-то в каких-то регионах <…> сложился дефицит вакцины. Просто ещё, скажем так, разгоняется внутренний спрос на эту прививку», — сказал Песков.