Москва, , 13:26 — REGNUM В Кремле не имеют информации относительно дефицита вакцины от COVID-19 в стране. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости»

«Мы не располагаем информацией о том, что где-то в каких-то регионах <…> сложился дефицит вакцины. Просто ещё, скажем так, разгоняется внутренний спрос на эту прививку», — сказал Песков.

По его словам, в Москве не наблюдается ни дефицита вакцины, ни крупного спроса — всё проходит чётко и без очередей.

Песков отметил, что аналогичная ситуация может быть и в других регионах.