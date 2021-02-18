Вашингтон, , 19:39 — REGNUM В США за последние сутки заражение коронавирусом было выявлено еще более чем у 70 тыс. человек, сообщает 18 февраля Университет Джонса Хопкинса.

С учетом этих данных, всего в стране с начала пандемии зафиксировано 27 827 804 случая заражения COVID-19.

Кроме того, число умерших от последствий заражения превысило в США 490 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Университет Джонса Хопкинса заявил, что в мире заражено коронавирусом более 110 млн. человек.

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