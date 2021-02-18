Канберра, , 17:29 — REGNUM Американская компания Facebook отключила в Австралии возможность делиться новостями из-за потенциального осуществления законопроекта, который вынудит все интернет платформы платить СМИ за их контент, пишет 18 февраля The Guardian.

Утром 18 февраля пользователи Facebook на территории Австралии обнаружили, что они больше не могут просматривать опубликованные в СМИ новости в рамках социальной сети, а также делиться ими на своих страницах.

Многие жители возмутились тем фактом, что Facebook заблокировал важные ресурсы, которые сообщали не столько второстепенные новости, сколько необходимую для жизни информацию. Например, была заблокирована станица Queensland Health — это организация, которая сообщает ежедневную статистику случаев заражения коронавирусом.

Такой шаг был предпринят американской компанией в связи с тем, что власти Австралии планируют обязать интернет-гигантов оплачивать все новости, которые будут заимствованы у сторонних СМИ.

Напомним, что 17 февраля, как ответ на слухи о принятии австралийского законопроекта о СМИ, Google обязался выплачивать проценты новостным компаниям, которые принадлежат медиаимперии News Corporation.

Как ранее писало ИА REGNUM, Google также подписал договор с австралийской компанией Nine Entertainment о ежегодной выплате ей более $23 млн за новостной контент. Еще один договор был заключен с австралийской компанией Seven West Media.