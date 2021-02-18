Екатеринбург, , 15:33 — REGNUM Свердловские медики выписали ещё 229 человек, у которых ранее была выявлена новая коронавирусная инфекция. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, 17 февраля 2021 года в регионе выписали 238 пациентов. Всего в регионе зафиксировали 68 564 таких выписки.

315 пациентов лежат в тяжёлом состоянии (192 — в реанимационно-анестезиологических отделениях, из них 128 — на ИВЛ), 1521 — в состоянии средней тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе подтверждено 2268 смертей от COVID-19.

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