Токио, , 14:54 — REGNUM Уже 21 мая 2021 года на гибридной консоли Nintendo Switch выйдет необычная соревновательная игра Knockout City. Об этом стало известно 17 февраля в ходе онлайн-презентации Nintendo Direct.

В Knockout City геймерам предстоит собрать собственную команду по доджболу (вышибалам) и принять участие в соревнованиях, проходящих на территории всего города. Судя по трейлеру, у игроков будет возможность создать собственного персонажа и настроить его внешность.

Напомним, Nintendo Direct — это серия онлайн-презентаций, на которых компания Nintendo анонсирует свои новые проекты. Последний выпуск был опубликован на официальном YouTube-канале разработчиков 17 февраля.

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