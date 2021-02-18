Пенза, , 14:49 — REGNUM В Пензенскую область на безвозмездной основе поступили 34 тыс. упаковок «Арбидола» и «Генферона Лайт». Первый препарат будут использовать для профилактики гриппа и коронавирусной инфекции у медиков, а второй — для лечения острых респираторных вирусных инфекций и гриппа у детей.

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Губернатор области Иван Белозерцев поблагодарил мецената — компанию «Отисифарм» за благотворительную инициативу и отметил, что такая помощь имеет большое значение для региона. Необходимый запас лекарственных препаратов в области есть, но в ситуации пандемии благотворительная помощь особо ценна, тем более поступившие медикаменты будут использоваться для профилактики заболеваний среди медиков и детей, отметил Белозерцев.

ИА REGNUM напоминает, власти Москвы на безвозмездной основе передали Санкт-Петербургу крупную партию лекарств для лечения пациентов с коронавирусом, а также средства индивидуальной защиты и медоборудование.

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