Магадан, Магаданская область, , 07:19 — REGNUM В Магаданской области с начала 2021 года от осложнений коронавируса скончалось 19 человек, за весь период пандемии — 85. В числе жертв коронавируса оказался и заместитель главного врача областной больницы Карим Сулейманов.

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По словам главного врача Магаданской областной больницы Сергея Тимофеева, за последние несколько месяцев увеличилось число ковид-пациентов с тяжёлым течением болезни.

«Если вспомнить апрель-май 2020 года, было достаточно много пациентов с лёгкой формой болезни. Но мы начали отмечать, что с развитием эпидемии появилось достаточно много тяжелых форм. Причем даже есть летальные случаи пациентов 36, 38 и 40 лет, у которых сразу и злокачественно начинало развиваться заболевание. В основном у всех умерших, особенно у людей старшего возраста были проблемы со здоровьем — гипертоническая болезнь, сахарный диабет, ожирение и другие патологии», — рассказал «Весьма» Сергей Тимофеев.

Врач призвал не заниматься самолечением, а при первых признаках заражения сразу обращаться к специалистам. Многие заболевшие теряют время, беспорядочно принимая лекарства.

«Арбидол» при тяжёлых случаях коронавируса практически не эффективен. Антибиотики также бесполезны при вирусной инфекции, они действуют конкретно на микробную клетку, а вирус к антибиотикам не чувствителен. Попав в организм, коронавирус запускает каскад патологических реакций организма. В таких ситуациях противовирусные препараты не работают», — сказал Тимофеев, добавив, что лучшая профилактика, это вакцинация от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, «В России появилась реальная возможность остаться здоровым, остаться живым и сохранить здоровье близких» — таким утверждением главный врач Магаданской областной больницы Сергей Тимофеев в интервью «Весьма» призвал медицинских работников не игнорировать вакцинацию от коронавируса, и особенно тех людей, которые имеют хронические заболевания и патологии, ведь COVID-19 обязательно оставляет последствия в организме.