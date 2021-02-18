Ростов-на-Дону, , 13:35 — REGNUM После обращения к президенту РФ Владимиру Путину по вопросу выяснения обстоятельств увольнения главного редактора батайской газеты «Вперёд» Елены Пивоваровой возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил начальник ГУ МВД России по Ростовской области Олег Агарков в ходе заседания Законодательного собрания региона.

По словам руководителя донского главка, уголовное дело находится в работе у сотрудников главного следственного управления. В настоящее время проводится расследование. Как пишет «Интерфакс-Юг», дело возбуждено по ч.3 ст.160 УК РФ «Растрата с использованием служебного положения».

ИА REGNUM сообщало, что главред газеты «Наше время» Вера Южанская задала два вопроса главе государства в ходе большой пресс-конференции. Один из них касался увольнения главного редактора газеты «Вперёд». Коллега таким образом решила спасти Елену Пивоварову от незаконного, по мнению потерпевшей, увольнения.

Затем экс-главреда пригласили на встречу с первым заместителем донского губернатора Игорем Гуськовым, в ходе которой «были изучены обстоятельства увольнения руководителя муниципального издания и обсуждены пути урегулирования конфликта».

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