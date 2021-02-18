Кемерово, , 12:44 — REGNUM В Кемеровской области 19 февраля и ночью 20 февраля ожидаются мокрый снег, метели, на дорогах гололедица. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Гололёд Иван Лазебный © ИА Красная Весна

Следите за развитием событий в трансляции: «Метели и морозы: аномалии в России и мире — трансляция»

"Осадки в виде снега, мокрого снега, местами продолжительные метели, днём возможен дождь, переходящий в снег, на дорогах сильная гололедица, снежные заносы и ухудшение видимости до 1000 метров и менее. Днём 19 и ночью 20 февраля прогнозируется усиление ветра, местами порывы до 17−22 м/с», — уточнили синоптики.

Сотрудники регионального управления МЧС России просят кузбассовцев соблюдать необходимые меры предосторожности.

«Во время выпадения осадков, при ухудшении видимости водителям при передвижении на автотранспорте необходимо избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию, — отметили в МЧС. — Пешеходам, в условиях ухудшения видимости, необходимо переходить дорогу строго в оборудованных для этого местах, в тёмное время суток — использовать светоотражающие элементы на верхней одежде».

Отметим, что уже сегодня, 18 февраля, на территории Кузбасса ожидается похолодание, снег от небольшого до умеренного, по южным районам снег с мокрым снегом, местами сильный, в отдельных районах метели.

Читайте развитие сюжета: Жителей Башкирии предупредили о сильном ветре и гололеде