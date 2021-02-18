Казань, , 12:57 — REGNUM Супруга главы Татарии Гульсина и сын Искандер перенесли заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил руководитель республики Рустам Минниханов на заседании медиаклуба при полномочном представительстве РТ в РФ.

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«У нас заболел сын, жена от него заразилась, а на меня вируса не хватило», — сказал Минниханов.

Глава республики добавил, что в ближайшее время предстоит выполнить задачу по достижению ежедневной вакцинации от COVID-19 порядка 10 тыс. человек, все необходимое медицинское оборудование для этого есть.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Татарии, записавшиеся на прививку от новой коронавирусной инфекции, попадают в единый лист ожидания. Эта мера позволит избежать двойной записи.

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