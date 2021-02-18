Казань, , 09:14 — REGNUM Жители Татарии, записавшиеся на прививку от новой коронавирусной инфекции, попадают в единый лист ожидания. Эта мера позволит избежать двойной записи, заявил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

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По его словам, в регионе уже несколько дней используют единый лист ожидания, куда информация о пациентах поступает с единого портала госуслуг и с номера 122. В ближайшее время данные будут уходить и с республиканского портала госуслуг, подчеркнул представитель ведомства.

В настоящее время в регионе хватает доз «Спутника V» и мощностей прививочных пунктов, что позволяет минимизировать очереди на вакцинацию. При отказе в вакцинации жителям следует незамедлительно обратиться в минздрав РТ или лично к замминистра здравоохранения РТ, добавил Жаворонков.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, по информации на 17 февраля, прошли 53 487 жителей.

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