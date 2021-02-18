Южно-Сахалинск, , 11:07 — REGNUM В Еврейской автономной области ежесуточно выявляют единичные случаи заражения коронавирусом. Так за последние 24 часа инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у пяти человек (днём ранее — у 4), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в ЕАО выявили 4286 случаев заражения коронавирусом. Были выписаны с полным выздоровлением 4081 человек.

За последние сутки в области скончались от COVID-19 ещё два носителя коронавируса. За всё время с болезнью не справились 117 человек.

В стационарах проходят лечение от COVID-19 34 пациента. Специально созданный коечный фонд заполнен на 38,6%. К аппаратам ИВЛ подключены трое больных. Ещё 54 носителя коронавируса проходят лечение на дому.

Как сообщало ИА REGNUM, антитела к коронавирусу выработались у всех добровольцев, участвовавших в пострегистрационных исследованиях вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона». Об этом в эфире «Первого канала» заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Александр Рыжиков.