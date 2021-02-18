Москва, , 10:02 — REGNUM Антитела к коронавирусу выработались у всех добровольцев, участвовавших в пострегистрационных исследованиях вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона». Об этом в эфире «Первого канала» заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Александр Рыжиков.

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"Первая группа добровольцев [в возрасте от 18 до 60 лет] показала 100% иммунологическую эффективность, то есть у всех вакцинированных здоровых людей до 60 лет образовывались антитела [к коронавирусу]», — сказал Рыжиков.

По его словам, у испытуемых старше 60 лет эффективность оказалась чуть ниже и составила 94%, что тем не менее является «прекрасным показателем» для такой возрастной категории.