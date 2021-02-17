Москва, , 21:01 — REGNUM В распоряжение российской международной многоязычной сети информационных телеканалов RT попали документы, связанные с изданием «Проект», известным своим расследованием под названием «Телега из Кремля» и рядом других «обличающих» российские власти материалов.

По мнению RT, называющее себя независимым медиа финансировалось из-за рубежа — в форме так называемых грантов от европейских и американских властей. Редакция принимала деньги, обещая детальную отчётность о росте аудитории, распространении своих материалов и реакции на них, в том числе в политических кругах. При этом, как стало известно RT, основатель и главный редактор «Проекта» Роман Баданин обращался к своим зарубежным спонсорам не только за финансовой помощью, но и с просьбой подыскать ему альтернативную работу в США.

«Проект.Медиа» основал в 2018 году бывший заместитель главного редактора «Газеты.ру», бывший главред РБК и «Дождя» Роман Баданин. Онлайн-издание публикует свои материалы на русском и английском. Тематика — политические, экономические и социальные проблемы в России. Издание, по имеющимся у RT документам, управляется юридическим лицом Project Media, зарегистрированным в США, но фирма с одноименным названием есть и в Литве. Обеими руководит Роман Баданин.

В январе 2019 года RT сообщал, что общий объём финансирования «Проекта» на старте составил $500 тыс. Теперь стало ясно, кто именно выделил Баданину наибольшую часть средств. Так, американская или литовская Project Media в 2018 году получили $330 тыс. в виде грантов — в качестве «поддержки качественной расследовательской журналистики в России». Выдавали гранты три зарубежных некоммерческих фонда, два из которых контролируются напрямую европейскими и американскими властями.

В частности, «Европейский фонд за демократию» (EED, признан в РФ иноагентом) выделил «Проекту» $240 тыс., а американский «Национальный фонд в поддержку демократии» (NED, признан в РФ иноагентом) выписал чек на $40 тыс. Еще $50 тыс. изданию перевёл бермудский фонд Sreda Foundation (признан в РФ иноагентом), принадлежащий Борису Зимину, сыну проживающего за границей сооснователя «Вымпелкома» Дмитрия Зимина. В распоряжении RT оказались подтверждающие документы из перечисленных фондов.

Борис Зимин, проживающий сейчас, как и его отец, за рубежом, известен как один из самых влиятельных спонсоров ФБК (признан в РФ иноагентом) Алексея Навального.

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