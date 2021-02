Вашингтон, , 16:13 — REGNUM Уже 2 марта 2021 года в Steam и GOG выйдет необычная игра Crypto Against All Odds, посвящённая криптовалюте. Об этом 17 февраля сообщает издание PCgamer.

В Crypto Against All Odds игроки станут экспертами по кибербезопасности и будут бороться с хакерами. Авторы PCGamer описывают игру как «Plants vs Zombies на тему криптовалюты».

Разработкой Crypto Agains All Odds занимается американская студия Pictagor. Пока неизвестно, выйдет ли игра на консолях.

