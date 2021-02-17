Санкт-Петербург, , 15:08 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали инспектора таможни, которого подозревают в получении взятки за предоставлении информации, являющейся налоговой тайной, — о декларировании перемещаемых через границу РФ товаров. Об этом 17 февраля сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

Как установило следствие, главный государственный инспектор отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 2 таможенного поста железнодорожного пункта пропуска «Бусловская» Выборгской таможни Северо-Западного таможенного управления получил от неустановленного лица через посредника взятку с помощью электронных перевода на общую сумму свыше 32 тыс. рублей.

В обмен инспектор предоставлял сведения из автоматической системы архивного хранения юридически значимых электронных таможенных документов (АС «АЮД»), о декларировании перемещаемых через границу товаров.

«В дальнейшем полученную информацию использовали недобросовестные участники внешнеэкономической деятельности для уклонения от уплаты таможенных платежей», — уточнили в следственном ведомстве.

За незаконную передачу третьим лицами информации, составляющей налоговую тайну, в отношении инспектора возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия»). Также к уголовной ответственности привлекли и его сообщника — 41-летнего мужчину, ему вменяют посредничество в передаче взятки (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ).

Видео: пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге таможенника поймали на тайной слежке за коллегами