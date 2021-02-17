Москва, 17 февраля 2021, 13:15 — REGNUM В Москве ночной снегопад увеличил высоту покрова, сообщает 17 февраля портал «Метеоновости».
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В среднем высота московских сугробов минувшей ночью увеличилась на два сантиметра.
«Наибольшее количество снега досталось Юго-Западному округу Москвы, три сантиметра, а в Центральном и Северо-Западном округе выпало по одному сантиметру», — говорится в публикации метеопортала.
Утром 17 февраля, по данным метеорологов, наибольшая высота сугробов в Москве зафиксирована в Измайлово — 74 сантиметра. На ВДНХ снежный покров увеличился до 58 сантиметров, на Балчуге — до 59 сантиметров.
Портал напомнил, что в 1994 году на ВДНХ уровень сугробов 17 февраля достиг 63 сантиметров, что стало максимальным значением за историю наблюдений.