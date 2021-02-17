Йошкар-Ола, , 12:57 — REGNUM В Марий Эл организована системная работы по недопущения вспышек заражения коронавирусом в высших учебных заведениях. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

В частности, по словам ректора Поволжского государственного технологического университета («Волгатех») Игоря Петухова, в первую очередь заезжающие в общежития студенты пройдут медицинское обследование. Договор о медицинском обслуживании студентов заключен с Городской поликлиникой №1. «Второй контур — тестирование методом ПЦР на наличие новой коронавирусной инфекции. Работа по вакцинации будет выполнена», — заключил руководитель вуза.

Ректор Марийского государственного университета Михаил Швецов заверил, что студентов и преподавателей вуза уже начали вакцинировать. Отдельный прививочный пункт организован на базе Городской поликлиники №2.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство вузов Марий Эл начали второй семестр 8 февраля в очной форме. Однако ряд учреждений сохраняет смешанную форму обучения. По мнению ректоров, главной задачей является плавный выход из режима дистанционного обучения.

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