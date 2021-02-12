Йошкар-Ола, , 14:16 — REGNUM Большинство вузов Марий Эл начали второй семестр 8 февраля в очной форме. Однако ряд учреждений сохраняет смешанную форму обучения, сообщает пресс-служба правительства республики.

По словам ректора Марийского государственного университета Михаила Швецова, дистанционный формат сохраняется для граждан иностранных государств. Большинство же студентов вуза вернулись к традиционной форме занятий.

В Поволжском государственном технологическом университете, отметил ректор Игорь Петухов, иностранные не покидали общежития. Большие потоковые лекции вуз проводит в формате онлайн. Дистанционно работают преподаватели в возрасте старше 65 лет.

«Главной задачей на сегодня является плавный выход из режима дистанционного обучения», — заключил Петухов.

Как сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности продлили в Марий Эл до 14 марта. В регионе по-прежнему сохраняется запрет на проведение публичных, спортивных, зрелищных, досуговых, развлекательных и иных массовых мероприятий.

Кроме того, сохраняется требование об обязательном ношении защитных масок, а также о соблюдении социальной дистанции.

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