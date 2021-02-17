Казань, , 12:02 — REGNUM В Татарии за минувший день коронавирусную инфекцию выявили у 65 жителей, как и днем ранее. Всего подтверждено по состоянию на 17 февраля 17 367 случаев инфицирования. Всего выздоровели 13 874 пациента, за сутки — 92 человека. С начала наблюдения подтверждены 303 летальных исхода от последствий инфицирования SARS-CoV-2. Новых жертв ковида накануне не зарегистрировано, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В стационары из числа заболевших за минувший день госпитализировали 21 пациента, 44 — лечатся на дому. Наибольшое число инфицированных выявлено среди граждан от 30 до 50 лет — 22 человека, от 60 до 70 лет — 18 зараженных, один несовершеннолетний. Среди жителей Казани — 37 новых носителей вируса, остальные — в районах республики.

ИА REGNUM напоминает, в Татарию в ближайшее время поступит вакцина от коронавируса «Спутник Лайт». Этот препарат предназначается для пациентов, принимающих лекарства, понижающие иммунитет.

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