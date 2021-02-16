Казань, , 14:37 — REGNUM В Татарию в ближайшее время поступит вакцина от коронавируса «Спутник Лайт». Этот препарат предназначается для пациентов, принимающих лекарства, понижающие иммунитет. Об этом заявила главный терапевт минздрава РТ Диана Абдулганиева.

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По словам представителя республиканского ведомства, «это будет бустерная вакцина — еще одна доза, которая способна поднимать уровень антител». Часть пациентов, страдающих заболеваниями крови и злокачественными образованиями получают лечение, которое искусственно понижает иммунитет. У таких людей антитела вырабатываются значительно дольше, а вакцина «Спутник Лайт» способна решить эту проблему, уточнила Абдулганиева.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии иммунизацию против новой коронавирусной инфекции, по информации на 16 февраля, прошли 48 204 жителя. За сутки число привитых возросло на 4 510 человек.

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