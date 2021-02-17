Санкт-Петербург, , 10:07 — REGNUM Уникальный памятник архитектуры, являющийся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, крепость «Орешек» у истока Невы в Ленинградской области планируют масштабно отреставрировать к ее 700-летию, которое будет отмечаться в 2023 году. Об этом 17 февраля сообщили в пресс-службе Музея истории Санкт-Петербурга, в состав которого входит «Орешек».

Теплоход у крепости «Орешек» Lenobl.ru

План реставрации обсуждался накануне во время первого совещания председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга Константина Сухенко с новым директором Музея истории Санкт-Петербурга, бывшим вице-губернатором Петербурга Владимиром Кирилловым.

Наиболее существенным разрушениям крепость «Орешек» подверглась во время героической обороны в годы Великой Отечественной войны. Многие разрушенные войной объекты на ее территории до сих пор не восстановлены.

Как отметил Владимир Кириллов, ежегодно «Орешек» посещают порядка 100 тысяч человек, причем пятая часть посетителей относится к льготной категории и обслуживается бесплатно. На содержание объекта общей площадью 5,7 га выделяются как собственные средства музея, так и субсидии комитета по культуре Санкт-Петербурга. За счет этого финансирования проводятся текущий ремонт и реставрация отдельных помещений комплекса, а также работы по поддержанию крепости в эксплуатационном состоянии.

Тем не менее выделяемых средств недостаточно для проведения масштабных ремонтных работ по сохранению старинного крепостного сооружения. Значительная часть крепостной стены и ряд других объектов требуют безотлагательного проведения противоаварийных и восстановительных работ. Поэтому Смольный планирует рассмотреть возможность получения федерального софинансирования. Вся необходимая документация Музеем истории Санкт-Петербурга уже подготовлена.