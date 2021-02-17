Санкт-Петербург, , 06:56 — REGNUM В Санкт-Петербурге начали вакцинацию от коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 курсантов и профессорско-преподавательского состава Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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Первую прививку препаратом «Спутник V» получили более 1000 военнослужащих постоянного и переменного состава академии. Все получающие первую инъекцию проходят медосмотр и получают консультацию врача.

«В соответствии с графиком вакцинации в первую очередь прививку вакцины получили представители командования, преподаватели, а также курсанты, которые представят академию в День Победы на военных парадах на Красной площади г. Москвы и Дворцовой площади г. Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении военного ведомства.

Через 21 день после введения первого компонента вакцины в академии начнётся второй этап вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калининграде начали вакцинировать от коронавирусной инфекции военнослужащих Балтийского флота ВМФ России и курсантов филиала ВУНЦ ВМФ — участников военных парадов и торжественных шествий в честь Дня Победы 9 мая.

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