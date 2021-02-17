Кемерово, , 04:35 — REGNUM В Кемеровской области из-за снижения количества новых случаев заражения коронавирусом и пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке и аппаратах ИВЛ, из списка обязательных средств индивидуальной защиты исключены перчатки. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Теперь их необходимо надевать только тем работникам, у кого они входят в спецодежду», — говорится в официальном сообщении.

По словам губернатора Сергея Цивилёва, отменять ограничительные меры позволяет эпидемиологическая ситуация.

«На протяжении длительного периода в регионе отмечается стабильное снижение заболеваемости COVID-19, в сутки фиксируется менее 80 случаев», — пояснил он.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Кузбассе детским садам разрешили пускать взрослых на мероприятия.