Кемерово, , 04:29 — REGNUM В Кемеровской области отменили ещё несколько противоэпидемических ограничений. По данным оперативного штаба, это сделано из-за значительного снижения числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и числа пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке и аппаратах ИВЛ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Так, теперь на мероприятия в детских садах вновь разрешено приглашать родителей и других родственников. Однако, количество присутствующих взрослых не должно превышать общее количество детей.

Кроме того дети из Кузбасса снова могут ездить в федеральные центры «Артек», «Орленок», «Океан», «Смена».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 февраля, в Кемеровской области выявлено 30 893 случая заражения коронавирусной инфекцией, 29 741 человек выздоровели, 548 скончались.