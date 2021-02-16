Москва, , 21:22 — REGNUM Третья волна пандемии коронавируса в мире возможна, если люди не будут проявлять достаточной осторожности. Об этом 16 февраля заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 1».

«Красная зона» Александр Куликов © ИА REGNUM

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По её слова, вторая волна пандемии в настоящее время демонстрирует снижение по всему миру, однако «достаточного коллективного иммунитета ещё нет» и необходимый барьер пока не достигнут.

«Если не будем осторожны, да, третья волна возможна. Зависит от поведения людей», — сказала представитель ВОЗ.

Как передавало ИА REGNUM, власти уже целого ряда европейских стран, включая Германию, Францию, Швецию, Грецию, предупредили об угрозе наступления третьей волны COVID-19. Опасения связываются с выявлением новых, более активно распространяющихся штаммов коронавируса, эффективность вакцин против которых пока до конца не изучена.

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