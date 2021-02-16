Ростов-на-Дону, , 20:19 — REGNUM В Ростовской области рассматривается возможность ужесточения коронавирусных ограничений. Антиковидные запреты могут ввести в территориях, входящих в так называемую «красную» зону санитарной карты региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 16 февраля.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости»

«Меры по выходу из зоны напряжения в муниципалитетах должны быть приняты незамедлительно. В территориях из «красной зоны» могут быть введены дополнительные ограничения», — сказал в ходе заседания регионального оперштаба ростовский губернатор Василий Голубев.

В ближайшее время 18 муниципальных образований Ростовской области посетят сотрудники донского минздрава и Роспотребнадзора, чтобы выяснить причины напряженной эпидемиологической обстановки. Инспекцию проведут в Батайске, Гуково и Зверево, а также 15 сельских районах.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовский губернатор снял ковид-ограничения по принципу «светофора»